В Уфе для инвалидов заработает бесплатное социальное такси

В столице Башкирии в пилотном режиме откроют службу «Социальное такси». Бесплатное такси будет работать в пределах Уфы. Получателями этой услуги станут дети-инвалиды и инвалиды первой группы среди взрослого населения. Для каждого пользователя социального такси предусмотрено четыре поездки в месяц продолжительностью не более двух часов.
Всего автопарк службы пополнят восемь машин, одну из них оборудуют для перевозки пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
И. о. министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова сообщила, что в ведомстве уже разработали и внесли в башкирский Кабмин проекты нормативных правовых актов.
— После их принятия сразу запускаем работу социального такси, — отметила г-жа Иванова. — Уже закупили семь автомобилей. Ежегодно планируем охватывать социальными перевозками около пяти тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.
Диспетчер социального такси будет принимать заявки за два дня до даты выезда, а доехать можно будет до больницы, аптеки, государственных и социальных учреждений, МФЦ, вокзалов и аэропорта, организаций по оказанию бытовых услуг и отделений связи.
— Водители помогут пассажирам сесть в машину и выйти из неё, а в случае отсутствия сопровождающего — дойти до входа в учреждение, подняться по пандусу или лестнице, — добавили в пресс-службе главы региона.
Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул важность запуска этого проекта в Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.
— Вопрос организации социального такси поднимали на встрече с родителями «особенных» детей, это небольшая, но очень чувствительная тема, работу в этом направлении мы уже начали, — отметил Радий Фаритович.