В Уфе для инвалидов заработает бесплатное социальное такси

В столице Башкирии в пилотном режиме откроют службу «Социальное такси». Бесплатное такси будет работать в пределах Уфы. Получателями этой услуги станут дети-инвалиды и инвалиды первой группы среди взрослого населения. Для каждого пользователя социального такси предусмотрено четыре поездки в месяц продолжительностью не более двух часов.