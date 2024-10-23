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Экс-возлюбленная Дурова заявила, что за ней следили три частных детектива

Ирина Болгар получала угрозы с арабского аккаунта в социальных сетях.

Источник: Аргументы и факты

Называющая себя матерью детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что получила угрозы с арабского аккаунта. Об этом она написала в своих социальных сетях.

По словам женщины, после этого инцидента ее личный блог был заблокирован. Также она уверена, что некоторые источники распространяют о ней ложную информацию, чтобы опорочить репутацию.

В сообщении, которое получила Болгар, указано, что за ней якобы следят три частных детектива.

«Мне угрожают арабы, мой аккаунт блокируют, а Telegram-каналы распространяют ложь от имени Дурова», — написала Болгар.

Женщина добавила, что в ее цели не входило распространение информации об отношениях с Дуровым. Однако она сделала это, чтобы защититься от клеветы.

Ранее Болгар заявила, что у них с Дуровым — трое детей. При этом предприниматель не хочет поддерживать связь с ними и даже «не переживает за их финансовое благополучие».