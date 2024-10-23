Экс-возлюбленная Дурова заявила, что за ней следили три частных детектива

Называющая себя матерью детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что получила угрозы с арабского аккаунта. Об этом она написала в своих социальных сетях.
По словам женщины, после этого инцидента ее личный блог был заблокирован. Также она уверена, что некоторые источники распространяют о ней ложную информацию, чтобы опорочить репутацию.
В сообщении, которое получила Болгар, указано, что за ней якобы следят три частных детектива.
«Мне угрожают арабы, мой аккаунт блокируют, а Telegram-каналы распространяют ложь от имени Дурова», — написала Болгар.
Женщина добавила, что в ее цели не входило распространение информации об отношениях с Дуровым. Однако она сделала это, чтобы защититься от клеветы.
Ранее Болгар заявила, что у них с Дуровым — трое детей. При этом предприниматель не хочет поддерживать связь с ними и даже «не переживает за их финансовое благополучие».