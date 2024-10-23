Бородин обвинил мужа Глюк’oZы в поощрении «позора на всю страну»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, комментируя сообщения о задержании певицы Глюк’oZы (настоящее имя — Наталья Ионова-Чистякова), выразил мнение, что пагубные пристрастия может «поощрять» супруг артистки.
Бородин добавил, что Ионову «просто бросили».
«Что касается Глюкозы-Ионовой, которая назвала себя артисткой. Честно, мне её жалко. Видно, что человека просто бросили, в первую очередь её муж, который назвал себя мужем. Как можно допустить так, что мать его детей употребляет наркотики?», — написал глава ФПБК в Telegram.
Он отметил, что Глюк’oZа опозорилась на всю страну.
«Какую она несёт нам культуру и, в первую очередь перед своими детьми, что она пропагандирует? Этот человек потерял себя, её нужно лечить, а если рядом такой муж, который поощряет такие слабости», — говорится в публикации.
Бородин также рассказал, что во время работы оперативником видел, «как ломаются судьбы». Он уточнил, что, по его опыту, в данной ситуации «жалко только детей».
Ранее сообщалось, что Глюк’оZу задержали в аэропорту Шереметьево в состоянии наркотического опьянения. Артистка заявила, что она просто устала.