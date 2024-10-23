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В четверг погода в Приморье изменится: циклон сменится антициклоном

Во Владивостоке в ближайшую ночь осадки прекратятся.

Сейчас в Олбани: +15° 3 м/с 82% 758 мм рт. ст. +15°
Источник: PrimaMedia.ru

В четверг, 24 октября, погодные условия в Приморье значительно улучшатся по мере того, как влияние циклона ослабеет и он переместится в Татарский пролив. По данным «Примгидромета», ночные осадки, местами сильные, сохранятся только в северной части и восточных районах региона, тогда как в остальных областях ожидается прекращение дождей. К утру ветер стихнет, а температура опустится до −2…+3 °С, сообщает ИА PrimaMedia.

Днём за циклоном последует антициклон, устанавливая сухую погоду на большей части территории. Небольшие осадки могут продержаться утром только на севере. Ветер сменится на западный и юго-западный, а максимальная температура воздуха поднимется до +8…+14 °С.

Сегодня, 23 октября, во Владивостоке пасмурно и дождливо. В ближайшую ночь осадки прекратятся, возможен лишь небольшой дождь вечером. Ветер постепенно станет слабеть. Минимальная температура составит +3…+5 °С, а днём станет теплее — до +10…+13 °С.

Напомним, по данным на 9:00 23 октября, во Владивостоке выпало 28 мм осадков. Погодные условия усугубляются сильным ветром, достигающим порывов до 30 м/с. Городские службы были переведены в режим повышенной готовности, который продлится до 8.00 25 октября. Во всех муниципальных учреждениях образования города в среду объявлено свободное посещение.