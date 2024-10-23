В четверг погода в Приморье изменится: циклон сменится антициклоном

В четверг, 24 октября, погодные условия в Приморье значительно улучшатся по мере того, как влияние циклона ослабеет и он переместится в Татарский пролив. По данным «Примгидромета», ночные осадки, местами сильные, сохранятся только в северной части и восточных районах региона, тогда как в остальных областях ожидается прекращение дождей. К утру ветер стихнет, а температура опустится до −2…+3 °С, сообщает ИА PrimaMedia.