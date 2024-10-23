На Камчатке впервые приступили к исследованию здоровья лососевых рыб

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 октября. /ТАСС/. Аспиранты-ихтиологи Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга (КамГУ) впервые приступили к проведению вирусологических исследований тихоокеанских лососей на рыборазводных предприятиях полуострова. Это необходимо для того, чтобы лучше понять, какие факторы влияют на здоровье и численность лососевых популяций, сообщил ТАСС и.о. заведующего кафедрой биологии и наук о Земле университета Станислав Рогатых.
«Вирусологические и паразитологические исследования тихоокеанских лососей — одно из приоритетных направлений работы аспирантов. Они имеют важное значение для развития рыбной отрасли региона, так как позволяют лучше понять факторы, влияющие на здоровье и численность лососевых популяций. Наши аспиранты имеют возможность непосредственно на месте проводить сбор материала, применять различные методики и анализировать полученные результаты. Это значительно повышает качество и практическую ценность их научной работы», — рассказал ученый.
Он добавил, что такие работы проводятся впервые в рамках программы «Приоритет-2030». Аспиранты-ихтиологи проводят исследования, которые напрямую связаны с актуальными проблемами региона. Полученные в ходе практических исследований результаты способны повысить производительность рыбзаводов Камчатки.
Как сообщили ТАСС в вузе, исследования проводятся в рамках научной специальности «Ихтиология» по сетевой образовательной программе аспирантуры, которую КамГУ реализует совместно с Камчатским филиалом Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО). Аспиранты имеют доступ к современному научному оборудованию, в том числе в лабораториях антропогенной динамики экосистем, биогеохимии и экспериментальной климатологии КамГУ. Это позволяет проводить комплексные исследования, используя большие массивы данных.
Как рассказала агентству и.о. ректора Камчатского государственного университета Ольга Ребковец, обучение в аспирантуре КамГУ имени Витуса Беринга по специальности «Ихтиология» запущено в 2024 году. Это было сделано для подготовки высококвалифицированных кадров по актуальным для рынка труда региона узкопрофильным специальностям.
Цель региональной программы «Приоритет-2030. Дальний Восток» — обеспечение трансформации университетов ДФО, повышение доступности качественного высшего образования, трудоустройство выпускников, содействие социально-экономическому развитию Дальнего Востока.
Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга — самый восточный университет страны. В структуру университета входят три факультета и отделение среднего профессионального образования. В КамГУ имени Витуса Беринга функционируют шесть научных лабораторий, что способствует развитию исследовательской деятельности. В университете обучается более 1,5 тыс. студентов по десяткам направлений подготовки. Реализуется 17 магистерских и порядка 40 бакалаврских программ, включая уникальные для макрорегиона направления, такие как «Вулканология и сейсмология», «Этнолингвистика» и «Заповедное дело».