На Камчатке впервые приступили к исследованию здоровья лососевых рыб

«Вирусологические и паразитологические исследования тихоокеанских лососей — одно из приоритетных направлений работы аспирантов. Они имеют важное значение для развития рыбной отрасли региона, так как позволяют лучше понять факторы, влияющие на здоровье и численность лососевых популяций. Наши аспиранты имеют возможность непосредственно на месте проводить сбор материала, применять различные методики и анализировать полученные результаты. Это значительно повышает качество и практическую ценность их научной работы», — рассказал ученый.