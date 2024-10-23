Вяземский район Хабаровского края переведут на новую ТВ-частоту

Для улучшения качества цифрового телевизионного вещания уже 30 октября филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» переведёт ряд населённых пунктов Вяземского района переведут с 30 на 44 канал. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», специалисты начнут процедуру в 9:00 и должны завершить все работы к 17:00 после этого местным жителям нужно будет перенастроить свои приёмники.
В результате перехода на 44 ТВК у жителей населенных пунктов Дормидонтовка, Капитоновка и Кукелево в дату выполнения работ, пропадет сигнал программ первого мультиплекса (пакет РТРС-1). Туда входят телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России» и «ТВ-Центр».
Напомним, что работы по переводу цифровых телевизионных частот в Хабаровском крае стартовали в понедельник 21 октября. Переход на новую частоту затронет город Хабаровск и близлежащие к нему муниципалитеты. На такой шаг в РТРС пошли, чтобы избежать помех, которые создают передатчики в соседнем Китае.
Филиал РТРС организовал горячую линию 8−800−220−20−02 и запустил соответствующий раздел на информационном ресурсе khabarovsk.rtrs.ru/ для консультирования населения по вопросам возобновления телевещания на 44 ТВК.