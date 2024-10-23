Вяземский район Хабаровского края переведут на новую ТВ-частоту

Для улучшения качества цифрового телевизионного вещания уже 30 октября филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» переведёт ряд населённых пунктов Вяземского района переведут с 30 на 44 канал. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», специалисты начнут процедуру в 9:00 и должны завершить все работы к 17:00 ­ после этого местным жителям нужно будет перенастроить свои приёмники.