В Омске камеры начали выявлять водителей с телефонами за рулём

Кроме того, с начала 2024 года за нарушение правил использования ремней безопасности в Омской области было вынесено 35 327 постановлений. Сумма взысканных штрафов по этим нарушениям составила более 17,2 млн рублей. Функционал камер продолжает расширяться для более эффективного контроля над соблюдением правил дорожного движения и обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.