В Омске камеры начали выявлять водителей с телефонами за рулём

В Омске расширили функционал 11 комплексов фото- и видеофиксации, которые теперь автоматически выявляют водителей, использующих мобильные телефоны во время движения.
Ранее эти системы фиксировали только нарушения, связанные с непристегнутыми ремнями безопасности. По данным министерства региональной безопасности Омской области, нововведение уже работает с 17 октября 2024 года, в частности на трассе Омск — Тюмень.
Ежедневно камеры фиксируют от 20 до 30 нарушений, и каждый нарушитель получает штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Новая система призвана повысить безопасность на дорогах региона, учитывая, что использование мобильного телефона за рулем часто приводит к снижению концентрации водителей и увеличению числа аварийных ситуаций.
Кроме того, с начала 2024 года за нарушение правил использования ремней безопасности в Омской области было вынесено 35 327 постановлений. Сумма взысканных штрафов по этим нарушениям составила более 17,2 млн рублей. Функционал камер продолжает расширяться для более эффективного контроля над соблюдением правил дорожного движения и обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.