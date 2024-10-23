Хабаровская многострадальная набережная не прошла на 5 проверку прокурором

Прокурор указал на необходимость строго следовать проектной документации, так как были обнаружены факты невыполнения работ по установке наружного освещения, укладке асфальтобетонного покрытия и строительству архитектурных сооружений. В ходе обсуждений с застройщиком поднимались вопросы, касающиеся темпов производства и графиков исполнения.