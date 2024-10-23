Хабаровская многострадальная набережная не прошла на 5 проверку прокурором

В Хабаровске прокурор Кировского района Никита Ганик провел проверку хода реконструкции набережной от улицы Советской до Уссурийского бульвара, сообщает Прокуратура Хабаровского края.
Работы ведутся компанией АО «Акватик», но уже на этапе строительства выявлены отклонения от проекта.
Прокурор указал на необходимость строго следовать проектной документации, так как были обнаружены факты невыполнения работ по установке наружного освещения, укладке асфальтобетонного покрытия и строительству архитектурных сооружений. В ходе обсуждений с застройщиком поднимались вопросы, касающиеся темпов производства и графиков исполнения.
По итогам проверки прокурор внес представление руководству подрядной организации и предупредил о рисках срыва сроков. Все работы на объекте остаются под строгим контролем прокуратуры.