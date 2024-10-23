Новосибирцы высказали мнение о концепции развития парка «Усть-Тула»

«В том числе и про подъездные пути в проектируемый парк, сквозной проезд через территорию нашего микрорайона. Такого проезда не будет. Вопрос же по оставлению автотранспорта на улицах микрорайона Бугринский, примыкающих к территории будущего парка, пока остаётся открытым», — говорится в публикации tg-канала.