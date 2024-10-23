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Новосибирцы высказали мнение о концепции развития парка «Усть-Тула»

Жители задавали вопросы разработчикам проекта.

Источник: Соцсети

22 октября 2024 года заинтересованные жители Новосибирска встретились на общественных слушаниях в здании библиотеки НГТУ — обсуждали концепцию будущего парка на берегу реки Обь в Кировском районе. Его рабочее название — «Усть-Тула».

В telegram-канале общественной организации «Бугринский комитет» рассказали, что в обсуждении принимали участие также разработчики, они отвечали на вопросы горожан.

«В том числе и про подъездные пути в проектируемый парк, сквозной проезд через территорию нашего микрорайона. Такого проезда не будет. Вопрос же по оставлению автотранспорта на улицах микрорайона Бугринский, примыкающих к территории будущего парка, пока остаётся открытым», — говорится в публикации tg-канала.

Мэр Максим Кудрявцев поблагодарил присутствующих. Он отметил, что высказать мнение можно на заседаниях профильной рабочей группы.

«При разработке дизайна нового общественного пространства уделяем внимание каждому предложению», — написал мэр Новосибирска в своём tg-канале.

экология