Прямые рейсы из Владивостока в Москву исчезают на фоне растущего спроса

Прямые рейсы из Владивостока в столицу России стали труднодоступны для жителей и гостей Приморья. Издание «РБК» сообщило, что самолеты, вылетающие в столицу, забиты до отказа. Приморцы не могут приобрести билеты на полёт без пересадок по этому направлению, что подтверждается данными, предоставленными онлайн-агрегаторами по продаже билетов. Пассажиры также говорят, что свободных мест практически нет, и этот факт признают авиакомпании.