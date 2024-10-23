Прямые рейсы из Владивостока в Москву исчезают на фоне растущего спроса

Прямые рейсы из Владивостока в столицу России стали труднодоступны для жителей и гостей Приморья. Издание «РБК» сообщило, что самолеты, вылетающие в столицу, забиты до отказа. Приморцы не могут приобрести билеты на полёт без пересадок по этому направлению, что подтверждается данными, предоставленными онлайн-агрегаторами по продаже билетов. Пассажиры также говорят, что свободных мест практически нет, и этот факт признают авиакомпании.
Как стало известно, на период школьных каникул, которые продлятся с 28 октября по 4 ноября, большинство билетов раскуплены заранее. Пресс-служба «Аэрофлота» пояснила, что помимо прямых рейсов компания предлагает варианты с пересадкой через Красноярск. Время ожидания стыковок, по утверждению авиаперевозчика, довольно удобное, что делает такой перелет вполне приемлемой альтернативой.
По онлайн-табло аэропорта Владивостока можно понять, что в день осуществляется от двух до четырех рейсов в Москву. Вдобавок к этому есть маршруты с пересадками в Красноярске, Новосибирске, Иркутске и других городах, а также возможно построение маршрутов через ближнее зарубежье.
Кроме проблем с рейсами в Москву, жители Приморья жалуются на нехватку прямых перелетов в Санкт-Петербург. Летом «Аэрофлот» предлагал такие рейсы, но только на период пикового сезона. Сейчас перевозку по этому направлению осуществляют «Уральские авиалинии». Хотя рейсы и обозначаются как прямые, по факту предусмотрена техническая остановка в Екатеринбурге.