Орбакайте после провальных гастролей в США спела на улице в Сиднее

Певицу Кристину Орбакайте заметили на набережной в австралийском городе Сиднее, где она присоединилась к уличному музыканту. Артистка спела песню своей матери Аллы Пугачёвой.
Кроме того, артистка обнародовала соответствующую запись в своём блоге в соцсетях. На кадрах запечатлено, как Орбакайте, находясь на набережной, исполняет песню «Ты на свете есть».
Уличный музыкант в это время играет мелодию на музыкальном инструменте.
Орбакайте была одета в джинсы и футболку. Кроме того, она повязала на бёдра рубашку.
Рядом с артисткой находился её супруг Михаил Земцов.
Ранее сообщалось, что Орбакайте решила выступить в Соединённых Штатах. Около 30−40 процентов билетов в зрительных залах продать не удалось. Подробности — в материале aif.ru.