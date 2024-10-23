Единственный в РФ онкопрепарат на основе вируса успешно прошел первые испытания

«Участие в исследовании принимали пациентки, находящиеся в терминальной стадии заболевания. У них было явное прогрессирование рака молочной железы. После введения препарата у примерно 55% пациенток врачи наблюдали уменьшение размеров опухоли и стабилизацию процесса. Полученные данные дают возможность утверждать, что препарат эффективен, а значит, можно переходить ко второй фазе испытаний», — приводит пресс-служба слова Владимира Рихтера, одного из авторов разработки, заведующего лабораторией биотехнологии ИХБФМ СО РАН.