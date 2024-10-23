Поезд Деда Мороза впервые отправится на Сахалин через Хабаровский край

Российские железные дороги опубликовали расписание движения поезда Деда Мороза. В этот раз он отправится с самого начала Байкало-Амурской магистрали — со станции Тайшет, проедет по всему БАМу до Сахалина, затем переместится на Транссибирскую магистраль и закончит свой путь через Мурманск в Великом Устюге, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В нашем регионе поезд сделает три остановки: в Новом Ургале, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. Между стоянками в городе Юности и краевой столицей поезд впервые в своей истории побывает в Сахалинской области, где его очень ждут. Там Дед Мороз посетит сразу семь населенных пунктов: Невельск, Ильинск, Поронайск, Тымовск, Ноглики, Долинск и Южно-Сахалинск.
Расписание остановок поезда:
— 26 ноября с 11:40 до 13:10 — Новый Ургал;
— 27 ноября с 10:00 до 17:00 — Комсомольск-на-Амуре;
— 5 декабря
Впервые в большое железнодорожное путешествие по стране российский Дед Мороз из Великого Устюга отправился в 2021 году. С тех пор поезд посетил более 170 городов, проехал 78 тысяч километров, и в общей сложности провел в пути 190 дней.
Напомним, передвижная резиденция Деда Мороза была в Хабаровске в ноябре 2022 года. Тогда это было первое посещение региона праздничным поездом.