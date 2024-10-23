Поезд Деда Мороза впервые отправится на Сахалин через Хабаровский край

Российские железные дороги опубликовали расписание движения поезда Деда Мороза. В этот раз он отправится с самого начала Байкало-Амурской магистрали — со станции Тайшет, проедет по всему БАМу до Сахалина, затем переместится на Транссибирскую магистраль и закончит свой путь через Мурманск в Великом Устюге, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».