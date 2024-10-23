Обнаруженную в лесопосадке многодетную семью выдворят из Казахстана

Такое решение принял городской суд Павлодара.
Найденные в лесопосадке мужчина, женщина и их шестеро детей с мая оставались на территории Казахстана. При этом отец детей — гражданин России, а мать — из Украины. Оба прибыли в Казахстан в 2016 году с нарушением миграционного законодательства.
«Гражданин России, который прибыл в Казахстан 20 июня 2016 года, временно зарегистрировался сроком до 17 сентября 2016 года. Однако по окончании указанного срока пребывания территорию Казахстана не покинул, тем самым совершив административное правонарушение», — сообщили в суде.
Гражданка Украины также приехала в Казахстан 20 июня 2016 года на месяц и аналогично страну вовремя не покинула.
Оба уклонились от выезда из РК в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока, и совершили данное административное нарушение повторно в течение года, пояснили в суде.
Суд назначил отцу арест на трое суток и выдворение из Казахстана, а матери — только выдворение.