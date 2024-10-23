В Башкирию пришли дожди и потепление

Как отмечают метеорологи, после супервлажного лета и засушливой осени (за сентябрь выпало всего 18% от месячной нормы осадков, а за октябрь — всего 4%), погодные условия в республике, наконец, начали меняться. На территорию придут атмосферные фронты с северо-западных районов России.