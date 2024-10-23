В Башкирию пришли дожди и потепление

По данным Башгидромета, 23 октября ожидается небольшой дождь. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха +6,+11°.
24 октября дожди будут идти весть день время от времени. Ветер западной четверти умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +4,+9°.
25 октября прогнозируются дождь со снегом ночью и дожди днем. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью −2,+3°, днем +3,+8°.
Как отмечают метеорологи, после супервлажного лета и засушливой осени (за сентябрь выпало всего 18% от месячной нормы осадков, а за октябрь — всего 4%), погодные условия в республике, наконец, начали меняться. На территорию придут атмосферные фронты с северо-западных районов России.