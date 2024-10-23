В Самаре 23 октября пройдет небольшой дождь

В регионе будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 6−11 метров в секунду. Облачная погода с дождями останется в регионе до конца недели, это связано с фронтальными разделами циклонических вихрей. К выходным температура воздуха понизится до климатической нормы.