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В Самаре 23 октября пройдет небольшой дождь

Самарцев 23 октября ждет дождливая и прохладная погода.

Сейчас в Олбани: +18° 3 м/с 59% 757 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Небольшой дождь ожидается в Самарской области днем 23 октября. По прогнозу синоптиков Приволжского УГМС, погода в этот день будет облачной, с прояснениями. Выходя из дома, не забудьте захватить зонтик!

— Днем воздух в Самаре прогреется до +9…+11 градусов, — следует из прогноза Приволжского УГМС.

В регионе будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 6−11 метров в секунду. Облачная погода с дождями останется в регионе до конца недели, это связано с фронтальными разделами циклонических вихрей. К выходным температура воздуха понизится до климатической нормы.