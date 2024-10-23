Руководитель подразделения мэрии Нефтекамска получил штраф за нерасторопность

В башкирском городе Нефтекамск чиновник получил штраф за несвоевременно выполненную работу. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
В минувшем июне горожанин обратился в мэрию насчет предоставления участка для мусорных контейнеров. Однако, вопреки требованиям закона, обращение чиновники вовремя не рассмотрели, и ответили только после вмешательства надзорного ведомства спустя 92 дня.
Главу отдела администрации Нефтекамска оштрафовали по административной статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан» на пять тысяч рублей.
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