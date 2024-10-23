Власти на Кубани сделали официальное заявление по поводу концерта детей на кладбище

Она объяснила, что ансамбль «Скоморохи» был основан бывшим директором Детской школы искусств села Пшада, преподавателем по классу струнных инструментов Николаем Моисеевым в 2000 году. В 2005 году этот коллектив получил звание «Образцового». После смерти основателя ансамбль прекратил свою деятельность, и школа начала поиск нового преподавателя. Через год нашли нового специалиста, а учреждению присвоили имя покойного Николая Моисеева, добавила Скорикова.
По словам замглавы, Николай Моисеев оставил заметный след в культурной жизни региона и внес вклад в развитие дополнительного образования в Геленджике. Она подчеркнула, что перечислить все его достижения и заслуги просто невозможно.
16 октября, после длительного перерыва, ансамбль подтвердил звание образцового коллектива на краевом смотре. Вдохновленные успехом, родители детей и педагоги приняли решение поехать на могилу основателя ансамбля, чтобы почтить его память музыкой и возложить цветы. В поездке приняли участие девять детей и пять родителей.
Замглавы также уточнила, что мальчик, чья мать позже выразила недовольство, принимал участие в мероприятии добровольно и не проявлял негативной реакции. Претензии его матери последовали спустя несколько дней.
Директор школы искусств Наталья Шандыба признала, что не согласовала инициативу с мамой мальчика заранее, и принесла свои извинения.