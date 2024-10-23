Власти на Кубани сделали официальное заявление по поводу концерта детей на кладбище

Она объяснила, что ансамбль «Скоморохи» был основан бывшим директором Детской школы искусств села Пшада, преподавателем по классу струнных инструментов Николаем Моисеевым в 2000 году. В 2005 году этот коллектив получил звание «Образцового». После смерти основателя ансамбль прекратил свою деятельность, и школа начала поиск нового преподавателя. Через год нашли нового специалиста, а учреждению присвоили имя покойного Николая Моисеева, добавила Скорикова.