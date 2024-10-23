В Омской области открываются секции по дартсу

«Дополнительные секции, такие как дартс, играют важную роль в этом процессе. Помимо физической культуры, в фокусе внимания должны быть и такие предметы, как основы безопасности и защиты Родины, труд, изобразительное искусство, музыка. Именно комплексный подход способствует гармоничному развитию и воспитанию школьников», отметил Иван Кротт.