В Омской области открываются секции по дартсу

Министр образования Омской области рассказал о нововведениях вв школах региона. Теперь каждый будний вечер школьники Павлоградской гимназии им. В. М. Тытаря имеют возможность освоить азы этой популярной игры под руководством опытного профессионала.
Руководителем секции стал Сергей Мелещенко, обладатель званий неоднократного чемпиона Омской области по дартсу, чемпиона Сибирского Федерального округа и кандидата в мастера спорта по дартсу. Будучи педагогом гимназии, Сергей теперь делится своим опытом и мастерством с юными учениками.
«Дополнительные секции, такие как дартс, играют важную роль в этом процессе. Помимо физической культуры, в фокусе внимания должны быть и такие предметы, как основы безопасности и защиты Родины, труд, изобразительное искусство, музыка. Именно комплексный подход способствует гармоничному развитию и воспитанию школьников», отметил Иван Кротт.