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Дождь с порывистым ветром прогнозируется в Москве 23 октября

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 10 до 12 градусов.

Сейчас в Олбани: +20° 4 м/с 53% 758 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, местами умеренный прогнозируются в Москве в среду, 23 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 10 до 12 градусов, в Подмосковье — от 8 до 13 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6−11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 6 градусов, по области — до плюс 3 градусов.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в период с 09:00 до 21:00 23 октября из-за усиления ветра в столице. Аналогичное предупреждение объявлено в Московской области.

Конец октября в столице обещает быть дождливым. За счет этого выпадет норма осадков для второго месяца осени. При этом температура воздуха будет выше климатической нормы.