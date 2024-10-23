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Синоптики предупредили о порывистом ветре и дожде в Татарстане

В среду, 23 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Сейчас в Олбани: +18° 3 м/с 59% 757 мм рт. ст. +13°
Источник: ИА Татар-информ

В ночные часы возможен небольшой дождь, днем — умеренный. Также прогнозируется западный ветер, местами порывистый — до 14 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов, а днем потеплеет до 7−12.