Синоптики предупредили о порывистом ветре и дожде в Татарстане

В ночные часы возможен небольшой дождь, днем — умеренный. Также прогнозируется западный ветер, местами порывистый — до 14 м/с.
Ночью столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов, а днем потеплеет до 7−12.
В среду, 23 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями, сообщили в Гидрометцентре РТ.
В ночные часы возможен небольшой дождь, днем — умеренный. Также прогнозируется западный ветер, местами порывистый — до 14 м/с.
Ночью столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов, а днем потеплеет до 7−12.