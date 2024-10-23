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В Башкирию вернулись дожди

В Башкирию пришел сезон дождей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на смену сухой и солнечной погоде пришла ненастная. В ближайшие дни в республике пройдут дожди, снег, а также ожидается сильный ветер.

Как рассказали в Башгидрометцентре, завтра, 24 октября, на всей территории региона прогнозируются осадки и порывистый ветер. Скорость воздушного потока может достигать 17 м/с.

— Температура воздуха ночью опустится до 0,+5°, днем +4,+9°, — говорится в прогнозе.

В пятницу, 25 октября, станет еще холоднее и пасмурнее: к дождям добавится снег, а столбики термометров ночью опустятся до −2 градусов.

— Ветер будет западных направлений, местами порывистый. Температура воздуха ночью −2,+3°, днем +3,+8°, — заключили синоптики.

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