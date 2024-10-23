В Омске пенсионерка получит компенсацию за травму на эскалаторе

Прокуратура Ленинского округа Омска поддержала иск 72-летней женщины, которая получила травму, упав на эскалаторе в торговом центре.
Инцидент произошел 13 марта 2024 года. В результате падения пенсионерка получила легкий вред здоровью — рваную рану левой голени.
Прокуратура посчитала обоснованными требования истицы о компенсации морального вреда с владельца эскалатора, который, по мнению надзорного органа, несет ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
Суд согласился с позицией прокуратуры и обязал ответчика выплатить компенсацию в размере 130 тысяч рублей. Кроме того, суд назначил штраф в 65 тысяч рублей за недобровольное удовлетворение требований потребителя.
Решение суда пока не вступило в законную силу.