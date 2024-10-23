Синоптики: В Приангарье заглянула бабья осень

«На этой неделе над нами теплая воздушная масса, поэтому погода будет достаточно хорошая, стабильная. Не будет ни сильных понижений температуры, ни ветра. Может затянуть небо, и не исключаем небольшие осадки в виде мокрого снега. При этом температура ночью будет около 0 градусов, а днем — от плюс 5 до плюс 7 градусов», — поделилась прогнозом начальник Гидрометеорологического центра Юлия Янькова (цитата ИрСити).
По словам синоптика, небольшой минус на термометрах по ночам будет компенсироваться дневным плюсом:
в четверг, 24 октября, ночью и под утро будет минус 2−4, днем — плюс 4−6; в пятницу, 25 октября, ночью — до минус 4 градусов, а днем — плюс 7−9.
Как подчеркнула Юлия Янькова, всю эту температура воздуха будет на 2−4 градуса выше климатической нормы. Только на севере региона ожидаются близкие к норме показатели, но зато в выходные там может быть на 6 градусов теплее обычного.