Синоптики: В Приангарье заглянула бабья осень

«На этой неделе над нами теплая воздушная масса, поэтому погода будет достаточно хорошая, стабильная. Не будет ни сильных понижений температуры, ни ветра. Может затянуть небо, и не исключаем небольшие осадки в виде мокрого снега. При этом температура ночью будет около 0 градусов, а днем — от плюс 5 до плюс 7 градусов», — поделилась прогнозом начальник Гидрометеорологического центра Юлия Янькова (цитата ИрСити).