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Синоптики: В Приангарье заглянула бабья осень

Уже загрустившие от близости зимы жители Иркутской области могут слегка расслабиться: обделившая их теплом бабьего лета небесная канцелярия решила подарить бабью осень. По расчетам синоптиков, погода — по крайней мере до конца текущей недели — будет чуточку теплее климатической нормы, сообщает ИА «ТК Город».

Сейчас в Олбани: +18° 3 м/с 59% 757 мм рт. ст. +13°
Источник: ТК Город

«На этой неделе над нами теплая воздушная масса, поэтому погода будет достаточно хорошая, стабильная. Не будет ни сильных понижений температуры, ни ветра. Может затянуть небо, и не исключаем небольшие осадки в виде мокрого снега. При этом температура ночью будет около 0 градусов, а днем — от плюс 5 до плюс 7 градусов», — поделилась прогнозом начальник Гидрометеорологического центра Юлия Янькова (цитата ИрСити).

По словам синоптика, небольшой минус на термометрах по ночам будет компенсироваться дневным плюсом:

в четверг, 24 октября, ночью и под утро будет минус 2−4, днем — плюс 4−6; в пятницу, 25 октября, ночью — до минус 4 градусов, а днем — плюс 7−9.

Как подчеркнула Юлия Янькова, всю эту температура воздуха будет на 2−4 градуса выше климатической нормы. Только на севере региона ожидаются близкие к норме показатели, но зато в выходные там может быть на 6 градусов теплее обычного.