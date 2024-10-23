Казанский обвод признан объектом культурного наследия

Оборонительное сооружение должно было остановить немецкие войска на пути к Казани и Уральскому промышленному региону. Обвод проходил по территории современных Апастовского, Буинского, Тетюшского, Кайбицкого и Спасского районов в форме дуги, охватывающей Казань. Его протяженность составила более 330 км.