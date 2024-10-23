Олбани
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики предупреждают белорусов о сильном ветре в среду

Сильный и порывистый ветер может нарушить электроснабжение, повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.

Сейчас в Олбани: +20° 4 м/с 53% 758 мм рт. ст. +13°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Усиление северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с ожидается днем в среду во многих районах по северу Беларуси, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Утром в основном по северу страны пройдут кратковременные дожди, днем — преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, днем местами, а по северу во многих районах порывы будут достигать 15−20 м/с. Дневная температура воздуха составит +10…+16°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, повреждение и обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев.

Прогноз погоды по регионам.

В Минске, Гродно и Могилеве столбик термометра поднимется до отметки +13…+15°C. В этих городах сегодня прогнозируется переменная облачность и без дождей (вероятность осадков 5−10%). Ветер северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.

В Бресте и Витебске воздух прогреется до +12…+14°C. В этих областных центрах в среду также будет переменная облачность, в Бресте существенных осадков не ожидается, а в Витебске утром пройдет кратковременный дождь. Днем также будет без существенных осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с, в Бресте с порывами до 14 м/с, в Витебске — до 15−18 м/с.

В Гомеле сегодня ожидается самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров — +14…+16°C. В городе над Сожем в среду установится переменная облачность и будет без дождей. В утренние часы возможен слабый туман. Ветер северо-западный 3−8 м/с.