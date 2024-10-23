Синоптики предупреждают белорусов о сильном ветре в среду

В Бресте и Витебске воздух прогреется до +12…+14°C. В этих областных центрах в среду также будет переменная облачность, в Бресте существенных осадков не ожидается, а в Витебске утром пройдет кратковременный дождь. Днем также будет без существенных осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с, в Бресте с порывами до 14 м/с, в Витебске — до 15−18 м/с.