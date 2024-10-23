Синоптики предупреждают белорусов о сильном ветре в среду

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Усиление северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с ожидается днем в среду во многих районах по северу Беларуси, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Утром в основном по северу страны пройдут кратковременные дожди, днем — преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, днем местами, а по северу во многих районах порывы будут достигать 15−20 м/с. Дневная температура воздуха составит +10…+16°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, повреждение и обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев.
Прогноз погоды по регионам.
В Минске, Гродно и Могилеве столбик термометра поднимется до отметки +13…+15°C. В этих городах сегодня прогнозируется переменная облачность и без дождей (вероятность осадков 5−10%). Ветер северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
В Бресте и Витебске воздух прогреется до +12…+14°C. В этих областных центрах в среду также будет переменная облачность, в Бресте существенных осадков не ожидается, а в Витебске утром пройдет кратковременный дождь. Днем также будет без существенных осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с, в Бресте с порывами до 14 м/с, в Витебске — до 15−18 м/с.
В Гомеле сегодня ожидается самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров — +14…+16°C. В городе над Сожем в среду установится переменная облачность и будет без дождей. В утренние часы возможен слабый туман. Ветер северо-западный 3−8 м/с.