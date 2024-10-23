Прощание с журналисткой из Иркутска Инессой Паперной пройдёт в Москве

РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу генпрокуратуру Узбекистана сообщили, что российская журналистка Инесса Паперная умерла в номере гостиницы в Ташкенте из-за отравления неизвестным веществом. Также в номере нашли тело 45-летнего мужчины, с которым погибшая уехала в отпуск. После произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».