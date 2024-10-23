Прощание с журналисткой из Иркутска Инессой Паперной пройдёт в Москве

Церемония прощания с погибшей журналисткой из Иркутска Инессой Паперной пройдёт в Москве 23 октября.
РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу генпрокуратуру Узбекистана сообщили, что российская журналистка Инесса Паперная умерла в номере гостиницы в Ташкенте из-за отравления неизвестным веществом. Также в номере нашли тело 45-летнего мужчины, с которым погибшая уехала в отпуск. После произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Инесса Паперная окончила журфак в Иркутском госуниверситете. Работала в издании «Лента» и журнале «Профиль». В октябре 47-летняя журналистка вместе со спутником отправилась в Узбекистан. По предварительной версии, они умерли от отравления газом, который попал в вентиляционную систему после чистки бассейна. У женщины остался 12-летний сын.