Павлины в Большереченском зоопарке демонстрируют своё великолепие

Павлины, очаровательные пернатые, вступили в период ухаживания. Самцы демонстрируют свою красоту во всей красе, распуская свои великолепные надхвостья и гордо расхаживая перед самками.
«Чем “веер” красивее — тем больше шанса заинтересовать паву. Молодые особи, конечно, не могут похвастаться богатым оперением, но энтузиазма из-за этого досадного факта не убавляется!», — отметили сотрудники зоопарка.
Добавим, что накануне в Большереченском зоопарке завершили конкурс на имя для обезьянки. Самца яванской макаки будут звать Яшка.