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Павлины в Большереченском зоопарке демонстрируют своё великолепие

В Большереченском зоопарке сейчас настоящий сезон любви.

Источник: Комсомольская правда

Павлины, очаровательные пернатые, вступили в период ухаживания. Самцы демонстрируют свою красоту во всей красе, распуская свои великолепные надхвостья и гордо расхаживая перед самками.

«Чем “веер” красивее — тем больше шанса заинтересовать паву. Молодые особи, конечно, не могут похвастаться богатым оперением, но энтузиазма из-за этого досадного факта не убавляется!», — отметили сотрудники зоопарка.

Добавим, что накануне в Большереченском зоопарке завершили конкурс на имя для обезьянки. Самца яванской макаки будут звать Яшка.