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Доллары нового образца исчезают из банков Новосибирска

В обменных пунктах крупнейших банков Новосибирска наблюдается дефицит долларов нового образца.

Источник: Reuters

В «Альфа-банке» долларов в продаже не было совсем, в «Россельхозбанке» осталось четыре 100-долларовые купюры нового образца, в «Сбербанке» есть только доллары старого образца, как и в других банках.

Сотрудники банков отмечают, что купюры нового образца появляются иногда, после покупки у других клиентов. Узнать о совершении сделки можно только в офисе финансовой организации.

«Официального лимита на обмен валюты для физлиц нет нигде. При этом банкиры оговариваются, что лимит определяется наличием долларов в кассе», — пояснили корреспонденту Infopro54 в банках города.

Из-за дефицита растет разрыв между ценой на продажу и покупку валюты. В Новосибирске можно продать доллар в среднем за 92 рубля, а вот купить — за 99 рублей.

Жители Новосибирской области активно пользуются альтернативными небанковскими каналами обмена валюты.