Доллары нового образца исчезают из банков Новосибирска

В «Альфа-банке» долларов в продаже не было совсем, в «Россельхозбанке» осталось четыре 100-долларовые купюры нового образца, в «Сбербанке» есть только доллары старого образца, как и в других банках.
Сотрудники банков отмечают, что купюры нового образца появляются иногда, после покупки у других клиентов. Узнать о совершении сделки можно только в офисе финансовой организации.
«Официального лимита на обмен валюты для физлиц нет нигде. При этом банкиры оговариваются, что лимит определяется наличием долларов в кассе», — пояснили корреспонденту Infopro54 в банках города.
Из-за дефицита растет разрыв между ценой на продажу и покупку валюты. В Новосибирске можно продать доллар в среднем за 92 рубля, а вот купить — за 99 рублей.
Жители Новосибирской области активно пользуются альтернативными небанковскими каналами обмена валюты.