Пермские мишки с набережной вошли в рейтинг «маленьких, да удаленьких» скульптур

Пермские мишки с обновленной части набережной Перми вошли в рейтинг «маленьких, да удаленьких» скульптур России. Топ миниатюрных скульптур в общественных пространствах составил сервис для поиска гидов и экскурсий «Трипстер».
В сервисе пояснили, что во многих российских городах стали появляться миниатюрные фигурки — негласные покровители местных достопримечательностей. Они послужили одной из причин, по которой туристы бегают по улицам как на квесте ищут их.
Всего сервис «Трипстер» опубликовал мини-скульптуры из почти 15 городов России, включая Пермь с 12 мишками.
В число «маленьких, да удаленьких» скульптур также вошли: хомлины из Калининграда — семейство из семи сказочных домовых, космонавты в Калуге — 17 фигурок в скафандрах, суслики в Волжском — 20 бронзовых грызунов, суздальчата в Суздали — шесть фигурок местных жителей, а также многие другие не менее занимательные скульптурки и негласные символы городов.