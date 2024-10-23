Пермские мишки с набережной вошли в рейтинг «маленьких, да удаленьких» скульптур

В число «маленьких, да удаленьких» скульптур также вошли: хомлины из Калининграда — семейство из семи сказочных домовых, космонавты в Калуге — 17 фигурок в скафандрах, суслики в Волжском — 20 бронзовых грызунов, суздальчата в Суздали — шесть фигурок местных жителей, а также многие другие не менее занимательные скульптурки и негласные символы городов.