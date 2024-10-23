Иркутск борется за звание «Культурной столицы 2026 года»

В стране проходит конкурс «Культурная столица 2026 года». Областной центр также принимает участие, за него проголосовало почти 45 тысяч человек. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, уже известны финалисты. Это Иркутск, агломерации городов Зарайск и Коломна, Владимир, Владивосток, Вологда, Екатеринбург, Омск и Томск.