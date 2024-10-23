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Иркутск борется за звание «Культурной столицы 2026 года»

Итоги подведут в Москве в конце года.

Источник: Комсомольская правда

В стране проходит конкурс «Культурная столица 2026 года». Областной центр также принимает участие, за него проголосовало почти 45 тысяч человек. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, уже известны финалисты. Это Иркутск, агломерации городов Зарайск и Коломна, Владимир, Владивосток, Вологда, Екатеринбург, Омск и Томск.

— Победа в конкурсе поможет заявить о городе на федеральном уровне. Она откроет новые возможности — это инвестиции, новые партнеры и развитие туризма. В конечном итоге от этого выиграют все жители города. Поэтому стоит объединить усилия, активизироваться и отдать свои голоса, — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Напомним, впервые конкурс прошел в прошлом году, тогда определили победителей сразу на два года. Так в 2024 культурной столицей стал Нижний Новгород, а в 2025 — Грозный.