Новосибирский университет запустил пилотный кластер суперкомпьютерного центра

Новосибирский государственный университет (НГУ) начал работу пилотного кластера суперкомпьютерного центра (СКЦ) «Лаврентьев». Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Сегмент располагается в учебном корпусе университета, позднее его перенесут на территорию научно-исследовательского центра НГУ.
Новый кластер необходим для работы с большими языковыми моделями и генеративным искусственным интеллектом. Его мощность составляет 360 терафлопс (триллионов операций с плавающей точкой в секунду).
Отметим, что на сегодняшний день это самый мощный сервер за Уралом, который располагается в университете.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о местных ученых, которые занимаются разработкой альтернативы антибиотикам. Специалисты также разрабатывают лекарства от воспалений.