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Новосибирский университет запустил пилотный кластер суперкомпьютерного центра

Это самый мощный сервер за Уралом.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский государственный университет (НГУ) начал работу пилотного кластера суперкомпьютерного центра (СКЦ) «Лаврентьев». Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Сегмент располагается в учебном корпусе университета, позднее его перенесут на территорию научно-исследовательского центра НГУ.

Новый кластер необходим для работы с большими языковыми моделями и генеративным искусственным интеллектом. Его мощность составляет 360 терафлопс (триллионов операций с плавающей точкой в секунду).

Отметим, что на сегодняшний день это самый мощный сервер за Уралом, который располагается в университете.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о местных ученых, которые занимаются разработкой альтернативы антибиотикам. Специалисты также разрабатывают лекарства от воспалений.

наука