Метель спровоцировала крупную пробку в красноярском Солнечном

В Красноярске метель спровоцировала крупную пробку в микрорайоне Солнечном. Об этом krsk.aif.ru сообщили подписчики в соцсетях.
Ночью и утром 23 октября в Солнечном активно шёл снег, временами появлялась метель. Как сообщают местные жители, непогода стала причиной крупной утренней пробки на дорогах и нескольких ДТП. Также люди вновь пожаловались на отключение света в домах микрорайона.
«У нас старые дома, и обычно отключения нас не касались. Это в новых там жесть, постоянно свет, вода, отопление пропадают. У нас давно такого не было, но с сегодняшней погодой и у нас свет пропал», — рассказала жительница Солнечного Наталья.
Напомним, в Красноярске ночью 23 октября впервые в этом сезоне на улицы вывели снегоуборочную технику.