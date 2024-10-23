В Норильске прикрыли принадлежавший уроженцу Махачкалы игорный клуб

Уроженец дагестанского города Махачкалы приехал на Крайний Север и решил попытать счастья на организации незаконного бизнеса. Видимо, подумал: «Кто не рискует — тот не пьет шампанского». Молодой человек, всего 22 года, в январе этого года приобрел необходимое оборудование, арендовал помещение и создал два игровых зала на 8 и 7 компьютеров.