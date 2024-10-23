В Норильске прикрыли принадлежавший уроженцу Махачкалы игорный клуб

В Норильске прикрыли очередное казино. Прокуратура Северного города как раз утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд. Ловцам удачи грозит до 6 лет колонии. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в ведомстве.
Уроженец дагестанского города Махачкалы приехал на Крайний Север и решил попытать счастья на организации незаконного бизнеса. Видимо, подумал: «Кто не рискует — тот не пьет шампанского». Молодой человек, всего 22 года, в январе этого года приобрел необходимое оборудование, арендовал помещение и создал два игровых зала на 8 и 7 компьютеров.
В феврале двери «мини-лас-вегаса» распахнулись. Как работает казино, объяснять едва ли стоит: заманчивая перспектива, азарт и… редко когда посетитель уходил оттуда с выигрышем. Зато организатором бизнес принес процветание: за 3 месяца — около 2,6 миллионов рублей прибыли.
Однако работу казино прервали правоохранители, изъяли оборудование и арестовали денежные средства. Кстати, один из сотрудников лепетал потом на допросе: «Мне предложили работать оператором. Смена 12 часов, обещали по 3 тысячи рублей. Мне нужны были деньги — я согласился».