В Башкирии на 11,3% снизилась заболеваемость ОРВИ

В Башкирии снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
За минувшую неделю в республике за медицинской помощью с симптомами острой вирусной инфекции обратились 27,7 тысяч человек, из них 45,6% — дети. По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости снизился на 11,3%.
Также население Башкирии продолжается вакцинироваться от гриппа. Больше всего от опасной болезни медики привили в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Кумертау и Бирске.
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