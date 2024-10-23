В Омске начали украшать фонтаны к Новому году

«На фонтане в сквере Дзержинского начался монтаж светового оборудования. Работы продлятся в течение двух недель, после чего, исходя из пожеланий омичей, мы сможем его включить. В прошлом году в зимнем варианте фонтан заработал в ноябре», — сообшил глава города.
По словам Сергея Шелеста, также к Новому году планируется украсить и другие городские фонтаны.
Напомним, что в 2023 году по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко украшали гидротехнические сооружения на бульваре Победы, в скверах им. 30-летия ВЛКСМ и Первомайском, а также на Театральной площади.