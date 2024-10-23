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В Омске начали украшать фонтаны к Новому году

В среду, 23 октября 2024 года, мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что в городе начали украшать фонтаны к Новому году.

Источник: SuperOmsk.ru

«На фонтане в сквере Дзержинского начался монтаж светового оборудования. Работы продлятся в течение двух недель, после чего, исходя из пожеланий омичей, мы сможем его включить. В прошлом году в зимнем варианте фонтан заработал в ноябре», — сообшил глава города.

По словам Сергея Шелеста, также к Новому году планируется украсить и другие городские фонтаны.

Напомним, что в 2023 году по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко украшали гидротехнические сооружения на бульваре Победы, в скверах им. 30-летия ВЛКСМ и Первомайском, а также на Театральной площади.