В Омске начали украшать фонтаны к Новому году

«На фонтане в сквере Дзержинского начался монтаж светового оборудования. Работы продлятся в течение двух недель, после чего, исходя из пожеланий омичей, мы сможем его включить. В прошлом году в зимнем варианте фонтан заработал в ноябре», — сообшил глава города.