В Иркутске за 100 тысяч рублей продают «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына

В Иркутске выставили на продажу «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына с автографом автора. Объявление появилось на одном из сайтов по продаже различных товаров и услуг.
Издание «Архипелага ГУЛАГ» в трех томах (шести книгах) от издательства «Новый мир» 1990 года с авторским автографом выставили за 100 тысяч рублей. Продается комплект из шести книг.
«Aвтогpаф был дaн мoeй бaбушке (eе имя напиcaнo авторoм pядом с автoгрaфом), кoтоpaя былa в ссылкe в ГУЛАГE, нo вcтрeчалась с Солженицыным лично уже в девяностых годах на мероприятии, посвященном жертвам репрессий», — отмечается в объявлении.
Как указано в объявлении, книги, за исключением той, где автограф, в хорошем состоянии. С автографом — в плохом.
Отметим, что данное издание «Архипелага ГУЛАГ» 1990 года является достаточно редким. Чаще встречается собрание сочинений в 8 томах от того же издательства.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутске выставили на продажу трехэтажную квартиру за 60 млн рублей.