В Красноярск из Китая завезли зараженные овощи

«Западный (калифорнийский) цветочный трипс — чрезвычайно опасное (особенно для декоративных культур) насекомое, которое поражает не только листья и стебли, но и почву. В России этот вид насекомых включен в перечень карантинных объектов», — добавили в ведомстве.