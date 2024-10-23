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В Красноярск из Китая завезли зараженные овощи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Партии пекинской капусты и салата направлены на обеззараживание.

Источник: Соцсети

Специалисты проверили 4,1 тонны пекинской капусты и 500 кг листового салата. Овощи привезли из Китая.

Во время досмотра были обнаружены признаки наличия опасного вредителя.

После проведения лабораторных исследований в пекинской капусте и салате подтверждено наличие карантинного объекта — западного (калифорнийского) цветочного трипса.

«Западный (калифорнийский) цветочный трипс — чрезвычайно опасное (особенно для декоративных культур) насекомое, которое поражает не только листья и стебли, но и почву. В России этот вид насекомых включен в перечень карантинных объектов», — добавили в ведомстве.