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Западную часть Минска переведут на артезианскую воду до конца 2024 года

«Минскводоканал» сказал о переводе западной части Минска на артезианскую воду до конца 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Западную часть Минска переведут на артезианскую воду до конца 2024 года. Об этом сообщил директор «Минскводоканал» Федор Римашевский, пишет БелТА.

Сообщается, что вода из подземных источников будет поступать во Фрунзенский и Московский районы с водозаборов «Вицковщина», «Фелицианово», «Островы». Сказано, что общий объем подачи оценивается в 130−150 тысяч кубических метров в сутки.

Римашевский обратил внимание на важность артезианской воды для Минска. Он уточнил, что вода, добываемая с глубины 60−300 метров, отличается высоким качеством, безопасностью благодаря герметичной системе водоснабжения.

— Это важно для мегаполиса, поскольку артезианская вода богата минералами и обеспечивает надежность.

Директор «Минскводоканала» заметил, что Беларуси повезло, так как практически вся страна снабжается артезианской водой.

— Исключение составлял город Минск, снабжаясь водой с поверхностных источников на треть, но сейчас благодаря той задаче, которую нам поставил глава государства, мы постараемся сделать все возможное, чтобы строительно-монтажные работы были завершены, — отметил Федор Римашевский.

Тем временем синоптики сказали об ураганном ветре в Беларуси на 23 октября: «Порывы до 15−20 м/с во многих районах».

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