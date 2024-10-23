Западную часть Минска переведут на артезианскую воду до конца 2024 года. Об этом сообщил директор «Минскводоканал» Федор Римашевский, пишет БелТА.
Сообщается, что вода из подземных источников будет поступать во Фрунзенский и Московский районы с водозаборов «Вицковщина», «Фелицианово», «Островы». Сказано, что общий объем подачи оценивается в 130−150 тысяч кубических метров в сутки.
Римашевский обратил внимание на важность артезианской воды для Минска. Он уточнил, что вода, добываемая с глубины 60−300 метров, отличается высоким качеством, безопасностью благодаря герметичной системе водоснабжения.
— Это важно для мегаполиса, поскольку артезианская вода богата минералами и обеспечивает надежность.
Директор «Минскводоканала» заметил, что Беларуси повезло, так как практически вся страна снабжается артезианской водой.
— Исключение составлял город Минск, снабжаясь водой с поверхностных источников на треть, но сейчас благодаря той задаче, которую нам поставил глава государства, мы постараемся сделать все возможное, чтобы строительно-монтажные работы были завершены, — отметил Федор Римашевский.
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