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Подъем заболеваемости гриппом в Иркутской области начнется в ноябре

На данный момент зафиксировали 10 случаев заболевания.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С начала сезона 10 человек заболели гриппом в Иркутской области. Необходимо отметить, что сезон циркуляции вируса только начинается. Специалисты ожидают, что подъем заболеваемости начнется в ноябре. Об этом КП-Иркутск сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ирина Чумаченко.

— При этом рост заболеваемости ОРВИ идет с конца августа. Следующий подъем будет связан с тем, грипп вытеснит остальные вирусы, — рассказала Ирина Чумаченко.

Так в прошлом году в регионе зафиксировали более 3,5 тысяч случаев гриппа. Чтобы обезопасить себя, врачи рекомендуют поставить вакцину. Также советуют чаще проветривать помещения, мыть руки, вести здоровый образ жизни и избегать массового скопления людей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье на прошлой неделе ОРВИ заболело более 17 тысяч человек.