Подъем заболеваемости гриппом в Иркутской области начнется в ноябре

С начала сезона 10 человек заболели гриппом в Иркутской области. Необходимо отметить, что сезон циркуляции вируса только начинается. Специалисты ожидают, что подъем заболеваемости начнется в ноябре. Об этом КП-Иркутск сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ирина Чумаченко.