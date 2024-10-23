Подъем заболеваемости гриппом в Иркутской области начнется в ноябре

С начала сезона 10 человек заболели гриппом в Иркутской области. Необходимо отметить, что сезон циркуляции вируса только начинается. Специалисты ожидают, что подъем заболеваемости начнется в ноябре. Об этом КП-Иркутск сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ирина Чумаченко.
— При этом рост заболеваемости ОРВИ идет с конца августа. Следующий подъем будет связан с тем, грипп вытеснит остальные вирусы, — рассказала Ирина Чумаченко.
Так в прошлом году в регионе зафиксировали более 3,5 тысяч случаев гриппа. Чтобы обезопасить себя, врачи рекомендуют поставить вакцину. Также советуют чаще проветривать помещения, мыть руки, вести здоровый образ жизни и избегать массового скопления людей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье на прошлой неделе ОРВИ заболело более 17 тысяч человек.