Прокуратура нашла нарушения санитарных норм в детском саду в Перми

Прокуратура в Перми обнаружила нарушения санитарных норм в детском саду, сообщает надзорный орган.
Проверка соблюдения законодательства прошла в одном из дошкольных учреждений Свердловского района. Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора прокуратура изучила организацию процесса питания воспитанников детского сада. Во время проверки были выявлены нарушения.
«Надзорными мероприятиями выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, связанные с несоблюдением температурного режима хранения продуктов, используемых для приготовления детского питания всех возрастных групп», — сообщает прокуратура Пермского края.
Ведомство внесло заведующей детсадом представление. Несмотря на то, что сейчас нарушения устранили, в отношении руководителя учреждения возбудили административное дело по статье КоАП «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».
Материалы дела рассмотрят в Управлении Роспотребнадзора Пермского края.