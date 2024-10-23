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Прокуратура нашла нарушения санитарных норм в детском саду в Перми

Дело возбуждено в отношении заведующей учреждением.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура в Перми обнаружила нарушения санитарных норм в детском саду, сообщает надзорный орган.

Проверка соблюдения законодательства прошла в одном из дошкольных учреждений Свердловского района. Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора прокуратура изучила организацию процесса питания воспитанников детского сада. Во время проверки были выявлены нарушения.

«Надзорными мероприятиями выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, связанные с несоблюдением температурного режима хранения продуктов, используемых для приготовления детского питания всех возрастных групп», — сообщает прокуратура Пермского края.

Ведомство внесло заведующей детсадом представление. Несмотря на то, что сейчас нарушения устранили, в отношении руководителя учреждения возбудили административное дело по статье КоАП «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Материалы дела рассмотрят в Управлении Роспотребнадзора Пермского края.

Прокуратура