Белорусские ученые вывели новый сорт картофеля «Вайлдберриз». Об этом у себя в телеграм-канале написала основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким.
— Думала, что подарки на День рождения закончились на прошлой неделе, — отметила Ким.
И добавила, что получила необычный подарок от Беларуси. Основательница популярного маркетплейса уточнила, что научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству вывел и зарегистрировал новый сорт картофеля, который получил название «Вайлдберриз».
— И он фиолетовый! Подумаем, может попробуем выращивать его в промышленных масштабах, — подчеркнула Татьяна Ким.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал про апробацию всех новых сортов картофеля на его личном подворье: «У меня высаживайте, посмотрим на результат».
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