Белорусские ученые вывели новый сорт картофеля «Вайлдберриз»

И добавила, что получила необычный подарок от Беларуси. Основательница популярного маркетплейса уточнила, что научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству вывел и зарегистрировал новый сорт картофеля, который получил название «Вайлдберриз».