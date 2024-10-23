Сухую траву сожгут на Чертугеевском полуострове в Иркутске 23 октября

В областном центре продолжают сжигать сухую траву. Сегодня, 23 октября, после 14:00 мероприятие проведут на Чертугеевском полуострове. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, все контролировать будут работники МЧС и волонтеры. Планируют очистить площадь в 30 гектаров.
— Все состоится только в том случае, если нет сильного ветра, дождя или снега. Отжиги являются полностью контролируемыми и организованы для профилактики стихийных палов, которые могут привести к лесным пожарам, — рассказали в пресс-службе администрации.
Напомним, что самостоятельно жечь траву запрещено. За нарушение правоохранители составят административный либо уголовный протокол.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутск продолжается бороться за звание «Культурной столицы 2026». Сейчас за областной центр проголосовало почти 45 тысяч человек. Результаты конкурса огласят в конце года в Москве.