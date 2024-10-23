Генштаб заявил, что призывной возраст не будут менять в Беларуси

Генштаб заявил, что не будет менять призывной возраст в Беларуси. Подробности в интервью телеканалу ОНТ озвучил консультант отдела призыва на военную службу Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Мурашов.
Он напомнил, что сейчас на срочную службу в стране призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Мурашов обратил внимание на то, что указанный возраст исторически перешел на начальном этапе становления белорусского государства, и он на протяжении уже более 30 лет является неизменным.
— Опыт его применения показал, что для нашей страны, в наших условиях, в том числе экономических и социальных, он наиболее оптимальный, — пояснил Андрей Мурашов.
Кроме того, консультант отдела призыва на военную службу Генштаба отметил, что на установление призывного возраста оказывают влияние много факторов. Он добавил, что оценивается общее количество, «сколько мальчиков родится в этом промежутке времени».
— И надо отметить, что наша страна прошла ту демографическую яму, последствия которой потом влияли на общее количество призывных ресурсов.
Мурашов подчеркнул, что уже два года как стране удалось пройти указанный сложный этап. По его словам, сейчас число молодых людей, которым исполняется 18 лет, и они выходят на призыв, с каждым годом растет.
Ранее Минобороны Беларуси сказало об отправке призывников на срочную военную службу.
Тем временем западную часть Минска переведут на артезианскую воду до конца 2024 года.
А еще мы писали, что белорусские ученые вывели новый сорт картофеля «Вайлдберриз».