Генштаб заявил, что призывной возраст не будут менять в Беларуси

Он напомнил, что сейчас на срочную службу в стране призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Мурашов обратил внимание на то, что указанный возраст исторически перешел на начальном этапе становления белорусского государства, и он на протяжении уже более 30 лет является неизменным.