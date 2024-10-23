Высокая температура и острый кашель: омский врач рассказала об особенностях пневмонии

Врач подтвердила, что в городе наблюдается рост заболевания, но не связывает это с распространением коронавируса. Чаще всего омичи болеют бактериальной, а не вирусной пневмонией.

«Пневмония начинается остро — это острый кашель, температура, общая слабость, боль в грудной клетке и повышенная утомляемость. Очень редко бывает такое, что температура небольшая. К нам чаще всего поступают пациенты с высокой температурой, от 38 градусов и выше», — описала врач симптомы заболевания.

По словам Людмилы Зенковой, текущий подъём заболеваемости имеет некоторую особенность: половина пациентов с пневмонией в пульмонологическом отделении — это пациенты младше 45 лет. В зоне риска болезни по-прежнему остаются пациенты старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

Врач рассказала, что при пневмонии амбулаторный этап лечения ограничивается 7−10 днями, но часто пациентам не рекомендуют трудиться ещё в течение двух недель после выписки. Реабилитация включает в себя ходьбу, дыхательную гимнастику, полноценное питание и сон. По словам врача, этого достаточно, чтобы привести организм в порядок после заболевания.

Людмила Зенкова также развеяла миф, связанный с болезнью. Считается, что если человек однажды переболеет пневмонией, то впоследствии у него будут постоянные проблемы с дыхательными органами. Врач назвала это мнение ошибочным. Дыхательные органы могут стать своеобразной мишенью при различных вирусных заболеваниях, но такое бывает далеко не у всех пациентов.