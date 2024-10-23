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Высокая температура и острый кашель: омский врач рассказала об особенностях пневмонии

Болезни теперь подвержены и молодые люди.

Источник: Om1 Омск

Заведующая пульмонологическим отделением ГКБ № 11 Людмила Зенкова рассказала порталу Om1.ru о заболеваемости пневмонией. Из общего количества заболевших в этом отделении, 68% болеют пневмонией.

Врач подтвердила, что в городе наблюдается рост заболевания, но не связывает это с распространением коронавируса. Чаще всего омичи болеют бактериальной, а не вирусной пневмонией.

«Пневмония начинается остро — это острый кашель, температура, общая слабость, боль в грудной клетке и повышенная утомляемость. Очень редко бывает такое, что температура небольшая. К нам чаще всего поступают пациенты с высокой температурой, от 38 градусов и выше», — описала врач симптомы заболевания.

По словам Людмилы Зенковой, текущий подъём заболеваемости имеет некоторую особенность: половина пациентов с пневмонией в пульмонологическом отделении — это пациенты младше 45 лет. В зоне риска болезни по-прежнему остаются пациенты старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

Врач рассказала, что при пневмонии амбулаторный этап лечения ограничивается 7−10 днями, но часто пациентам не рекомендуют трудиться ещё в течение двух недель после выписки. Реабилитация включает в себя ходьбу, дыхательную гимнастику, полноценное питание и сон. По словам врача, этого достаточно, чтобы привести организм в порядок после заболевания.

Людмила Зенкова также развеяла миф, связанный с болезнью. Считается, что если человек однажды переболеет пневмонией, то впоследствии у него будут постоянные проблемы с дыхательными органами. Врач назвала это мнение ошибочным. Дыхательные органы могут стать своеобразной мишенью при различных вирусных заболеваниях, но такое бывает далеко не у всех пациентов.

Врач подчеркнула, что при первых признаках болезни омичам следует обращаться к врачу. Самостоятельный приём антибиотиков может нанести вред здоровью.

«Нужно помнить, что не все антибиотики показаны для органов дыхания. Кроме того, бесконтрольный приём препаратов приводит к антибиотикорезистентности — это способность микробов противостоять действию антибиотиков», — подчёркивает врач.

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