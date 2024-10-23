Высокая температура и острый кашель: омский врач рассказала об особенностях пневмонии

Заведующая пульмонологическим отделением ГКБ № 11 Людмила Зенкова рассказала порталу Om1.ru о заболеваемости пневмонией. Из общего количества заболевших в этом отделении, 68% болеют пневмонией.
Врач подтвердила, что в городе наблюдается рост заболевания, но не связывает это с распространением коронавируса. Чаще всего омичи болеют бактериальной, а не вирусной пневмонией.
«Пневмония начинается остро — это острый кашель, температура, общая слабость, боль в грудной клетке и повышенная утомляемость. Очень редко бывает такое, что температура небольшая. К нам чаще всего поступают пациенты с высокой температурой, от 38 градусов и выше», — описала врач симптомы заболевания.
По словам Людмилы Зенковой, текущий подъём заболеваемости имеет некоторую особенность: половина пациентов с пневмонией в пульмонологическом отделении — это пациенты младше 45 лет. В зоне риска болезни по-прежнему остаются пациенты старше 60 лет с хроническими заболеваниями.
Врач рассказала, что при пневмонии амбулаторный этап лечения ограничивается 7−10 днями, но часто пациентам не рекомендуют трудиться ещё в течение двух недель после выписки. Реабилитация включает в себя ходьбу, дыхательную гимнастику, полноценное питание и сон. По словам врача, этого достаточно, чтобы привести организм в порядок после заболевания.
Врач подчеркнула, что при первых признаках болезни омичам следует обращаться к врачу. Самостоятельный приём антибиотиков может нанести вред здоровью.
«Нужно помнить, что не все антибиотики показаны для органов дыхания. Кроме того, бесконтрольный приём препаратов приводит к антибиотикорезистентности — это способность микробов противостоять действию антибиотиков», — подчёркивает врач.