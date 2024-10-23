Квартиру бойца СВО из Хабаровского края заливает водой из-за халатности УК

Ситуацию взяли на контроль правоохранительные органы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее родители военнослужащего из Советской Гавани обратились в фонд «Защитники Отечества» с жалобой на состояние единственной квартиры их сына. Сейчас мужчина проходит службу в зоне СВО, где выполняет боевые задачи. Тем временем, его квартиру топит на постоянной основе — влага уже пропитала потолок и стены.
Реакция правоохранителей не заставила себя ждать: сегодня городской прокурор Андрей Лариошин совместно с представителем фонда нанесли визит в квартиру бойца. Установлено, что условия проживания нарушены по вине управляющей организацией, которая ненадлежащим образом содержит общедомовое имущество.
«По поступившему обращению прокуратурой незамедлительно организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в надзорном ведомстве.