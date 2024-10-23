Квартиру бойца СВО из Хабаровского края заливает водой из-за халатности УК

Ранее родители военнослужащего из Советской Гавани обратились в фонд «Защитники Отечества» с жалобой на состояние единственной квартиры их сына. Сейчас мужчина проходит службу в зоне СВО, где выполняет боевые задачи. Тем временем, его квартиру топит на постоянной основе — влага уже пропитала потолок и стены.