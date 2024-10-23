В Омске появится памятник легендарному тренеру по хоккею

Отметим, что Анатолий Тарасов с 1947 года был играющим тренером хоккейной команды Центрального дома Красной армии (впоследствии — переименован в ЦСКА). Три раза становился чемпионом СССР (1948−1950). С 1958 года 14 лет был тренером сборной СССР. Под его руководством команда СССР девять раз побеждала на чемпионатах мира (1963−1971) и трижды становилась чемпионом Олимпийских игр (1964, 1968, 1972).