В Омске появится памятник легендарному тренеру по хоккею

Монумент предлагается установить перед зданием Ледового дворца имени Евгения Шастина, расположенного буквально по соседству со спортивным комплексом «Сибирский нефтяник» на проспекте Мира в городке Нефтяников (САО). Собственно, инициатором выступило руководство одноименной спортивной школы олимпийского резерва. Внешний вид, каким его видят проектировщики, представлен на фото.
Напомним, что инициативу уже одобрила Омская топонимическая комиссия, также выбран будущий подрядчик для установки памятника, ООО «Главновосибирскстрой-СП» из Новосибирска.
Предполагается, что изваяние установят близ спортобъекта до конца 2024 года. Дальнейшее содержание памятника возьмет на себя Спортивная школа олимпийского резерва «Сибирский нефтяник».
Отметим, что Анатолий Тарасов с 1947 года был играющим тренером хоккейной команды Центрального дома Красной армии (впоследствии — переименован в ЦСКА). Три раза становился чемпионом СССР (1948−1950). С 1958 года 14 лет был тренером сборной СССР. Под его руководством команда СССР девять раз побеждала на чемпионатах мира (1963−1971) и трижды становилась чемпионом Олимпийских игр (1964, 1968, 1972).