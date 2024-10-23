В Адыгее обнаружили нити золотого шитья в женском княжеском кургане

«Культура средневековья представлена в курганах, в частности, в двух княжеских курганах, в одном из которых было мужское погребение, в другом — женское. На территории Адыгеи женское погребение уже было обнаружено археологами ранее, но это уникально своими артефактами. В первую очередь — нитями золотого шитья на фрагментах ткани, подтверждающими знаменитое золотошвейное искусство», — сказал он.