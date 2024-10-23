В Алматы один из автобусных маршрутов изменил схему движения

С 23 октября он будет ездить: начало от мкр. Горный Гигант — ул. Жамакаева — пр. Аль-Фараби — пр. Сейфуллина — ул. Сатпаева — ул. Желтоксан — ул. Тимирязева — пр. Алтынсарина — ул. Жубанова — ул. Утеген батыра — ул. Толе би — ул. Тлендиева — ул. Немировича-Данченко — пр. Рыскулова — ул. Ворошилова — ул. Бенберина — ул. Монке би — разворот перед ул. Онгарсыновой — ул. Мамбетова — ул. Дачная — ул. Бурундайская — ул. Азербаева — до мкр. Водник-2. И обратно по той же схеме.