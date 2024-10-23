Стала известна дата окончания сезона фонтанов в Краснодаре

У краснодарцев и гостей краевой столицы есть почти две недели для того, чтобы насладиться фонтанами. До 23.00 4 ноября работает самый большой светомузыкальный фонтан на Главной городской площади, на Казачьей площади перед ЗСК, у кинотеатра «Аврора» на Александровском бульваре, а также еще по нескольким адресам.