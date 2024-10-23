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Стала известна дата окончания сезона фонтанов в Краснодаре

Осталось еще почти две недели.

Сезон фонтанов в Краснодаре завершится 5 ноября. После того, как воду отключат, специалисты начнут проводить работы по дальнейшей консервации оборудования.

У краснодарцев и гостей краевой столицы есть почти две недели для того, чтобы насладиться фонтанами. До 23.00 4 ноября работает самый большой светомузыкальный фонтан на Главной городской площади, на Казачьей площади перед ЗСК, у кинотеатра «Аврора» на Александровском бульваре, а также еще по нескольким адресам.

В этом году сезон фонтанов в Краснодаре начался 26 апреля.

архитектура